中国国务院：提高政府透明度降低制度性交易成本 大力发展装配式建筑

路透北京9月14日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，部署加快推进“互联网+政务服务”，提高政府效率和透明度，降低制度性交易成本；并决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级，鼓励各地出台财政税收等支持政策。

政府网公布的会议内容显示，力争到2017年底前，各省级政府、国务院有关部门建成面向公众、开放共享的一体化网上政务服务平台；2020年底前，建成覆盖全国、一网办理的“互联网+政务服务”体系。

同时，加强系统和信息安全防护能力，加大对涉及商业秘密、个人隐私等重要数据保护力度。

会议并称，大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。

“以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。”会议指出，将发展装配式建筑列入城市规划建设考核指标，鼓励各地结合实际出台规划审批、基础设施配套、财政税收等支持政策，在供地方案中明确发展装配式建筑的比例要求。

中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。(完)

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