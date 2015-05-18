中国3月增持美国国债373亿元重回持有首位 此前连续六个月减持

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透上海5月18日 - 在连续六个月减持后，美国财政部最新数据显示，中国3月转为增持美国国债，当月净增量373亿美元。期末持有规模为12,610亿美元，再次超过日本重回首位。
2014年9月至2015年2月，中国连续减持美国国债，累计减持460亿元。持有余额方面，2月日本美国国债持有量一度超过中国居首。
明细数据显示，3月中国共计净增持美国长期证券165.79亿美元。其中净增持长期国债128.34亿美元，净增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券34.92亿美元，净减持公司债0.85亿美元，净增持公司股票3.38亿美元。
中国今年3月末外汇储备余额为3.73万亿美元。据路透测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降，亦为六个季度以来最低水平。(完)
参看详情，可点选美国财政部网站
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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