到2016年政府机关配备更新用车中新能源汽车占比不低于30%

路透北京7月14日 - 中国国家机关事务管理局日前下发通知要求，2014-2016年中央国家机关及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年增加。

这基本明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图。

国家机关事务管理局在“政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案”中还要求，除上述政府机关及公共机构外，其它各级政府机构及公共机构2014年购买新能源汽车占比不低于10%，2015年不低于20%，2016年不低于30%，以后逐年提高。

而2014年，京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重区域的政府机关及公共机构购买比例不得低于15%。

实施方案要求，政府机关及公共机构购买新能源汽车享受财政补贴，其中轿车采购价格扣除财政补贴后不得超过18万元人民币。

大力推进新能源汽车同时，加强充电设施建设也是当务之急。国家机关事务管理局在实施方案中指出，要建成与使用规模相适应、满足新能源汽车运行需要的充电设施及服务体系，充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1。

上周三召开的国务院常务会议已经决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税；有关部门要抓紧制定公布车型目录。(完)

欲览详情，请点击国家机关事务管理局链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。