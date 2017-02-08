消息人士称中国政府敦促四个玉米种植区向饲料生产商提供补贴

路透北京2月8日 - 据得到情况简报的消息人士，中国政府正在敦促四个玉米种植区的地方当局向饲料生产商提供补贴。这是中国刺激玉米需求采取的最新举措。

据消息人士和地方媒体，国家粮食局和财政部1月13日联合发文，向黑龙江、内蒙古、辽宁和吉林提出了相关建议。

只有2015年饲料产量超过5万吨、并且在当地有业务的生产商方能申请补贴。据消息人士，还必须在4月底之前完成玉米采购，6月底之前完成加工。

消息人士援引文件称，其它规定包括这些资金必须仅用于采购2016年收割的当地玉米，并在自家仓储设施中存储。

补贴的规模没有透露。补贴后饲料厂商的玉米采购成本将下降。

分析师亦质疑该举措的影响范围，因为玉米销售的最大客户--中国庞大的饲料生产行业主要分布在中国南方，他们并不处在申请补贴的范围。

国家粮食局的一位女发言人未予置评。财政部尚未回复置评要求。

尚不清楚这些涵盖了中国大多数玉米农户的种植省份是否已经开始采取行动。（完）