中国国债预发行初期交投或难活跃

2013年6月21日，安徽合肥一家银行的职员在数钱。 REUTERS/Stringer

* 国债预发行交易预计最快可能9月中旬推出

* 初期试点料会先在交易所市场进行

* 预发行能活跃国债交易，提供一级发行定价锚

* 未来应会推广至更多期限，但初期参与热情或不太高

作者 丁淑琴

路透上海7月19日 - 随着中国国债预发行交易试点确定为七年期品种，预发行交易推出已箭在弦上。业内人士预计，最快可能会在9月中旬推出，且初期会以交易所场所为主，银行间市场因涉及交易系统等细节问题，推出时间应会在其后。

他们并指出，预发行交易将直接活跃国债交易，可以帮助发行人提前发现价格，在一级和二级市场之间建立更好的联动，尤其在行情波动较大的时候，有利于熨平一二级市场之间的价格异动，此外还为市场参与者提供了更多的盈利模式。

而待初期试点运行成熟后，投资者多预期财政部应会将预发行扩大到更多期限。不过就运行初期来看，因机构对下半年流动性预期较为谨慎，债市总体运行环境偏空，一级招标行情较为清淡，预发行初期交易机构的参与热情度可能不会很高。

“(预发行)差不多9月中旬会推出，初期会在交易所先推，以竞价交易方式交易，银行间怎么交易，细则暂时还没出来。”上海一商业银行交易员透露。

国信证券固定收益部高级交易员张帆则指出，通过预发行可以实现价格发现的功能，对发现价格有很好的指引作用，“对甲类(承销团成员)主要是价格发现功能，询市场。”

他并指出，预发行的交易头寸可以通过国债投标最终平仓，预发行在很大程度上将解决银行间债券市场流动性不足的问题。预发行推出后，交易型机构的力量将变强大，一定程度上也会倒逼银行的投资户和保险投资户更多参与到二级市场交易中来。

财政部3月发布通知，决定开展国债预发行试点；国债招标日前四个法定工作日至招标日前一个法定工作日可进行国债预发行交易，国债预发行必须于上市日前完成结算。

财政部本周一决定将七年期记账式国债作为首批开展预发行试点的券种，交易场所符合《试点通知》规定后即可开展七年期记账式国债预发行交易。但具体操作细则仍尚未公布。

**未来期限品种应会扩大**

根据财政部公布的发行计划，今年共计发行35期关键期期限国债，其中七年期国债的发行期数明显增多，将发行12期，较去年多三期；五年品种则拟发六期,比去年增两期。

业内人士指出，从发行存量和流动性角度来考虑，五年期已被选为国债期货试点品种，七年作为今年发行量最大品种，作为预发行试点品种也较为合适。

根据财政部此前公布的发行计划，9月份有七年期续发国债招标，上述银行交易员认为，选择七年续发国债比较安全，“如果有人卖空，可以用以前发的七年期国债来交割。”

他并表示，未来品种肯定会扩大，财政部肯定是希望所有期限都做预发行交易。

南京银行金融市场部分析员张兰则提到，如果是一步一步拓宽试点，至少会慢慢扩大到关键期限都可以预发行，“1、3、5、7、10年都可以。”

**初期交易恐难很活跃**

众所周知，国内的商业银行持有了超过65%的国债现货，绝大部分的国债也被托管在银行间市场；但业内人士透露，目前细则初稿规定，预发行此次采用的是竞价交易方式，持有或者租用上交所交易单元的券商、银行、基金和保险等机构，都可参与在上交所进行的国债预发行。

他们认为，预发行的推出未来除了面临债券市场走势陷于疲弱的挑战外，交易所场所本身交投偏淡静，且又将一部分不拥有交易所交易席位的银行剔除在外，预发行运行初期交易可能不一定会很活跃。

“如果是交易所先做，那参与者就有限了，只有上市银行有这个资格在交易所做交易，不过也能吸引和方便券商基金参与这种交易。”张兰称。

她认为，预发行推出初期不一定会很活跃，虽然在市场下跌的时候，承销商出于规避风险的想法，预发行阶段可能也会有动力去参与预发行，提前锁定风险，但银行一直是国债的主要投资群体，大家的判断趋同性比较强，市场的活跃性就很难保证。

她并称，券商基金要想在这期间做套利，风险太大，“通过预发行去获利难度很大，更多是承销团成员的风险对冲。”

不过身为券商人士的张帆则指出，预发行提供了新的交易盈利模式，“对券商，盘比较小，套利更多一点，五天以内可以做即期和远期配合的套利。”

**提供定价锚**

虽然试点初期投资者或许难以立刻“全情投入”，但机构普遍对预发行将带来的平抑一二级市场异动的作用予以肯定。

北京一大型商业银行交易员指出，预发行会让信息更透明，财政部最新发行的10年期国债中标收益率超出了市场预期，边际也拉的很开，“这个就体现了市场的分歧，如果有预发行，至少会减小和平抑市场异动。”他称。

周三财政部招标的10年续发国债中标收益率为3.6889%，高于此前市场3.64%的预测均值；该期债边际中标收益率为3.7509%；此招标结果随即引发了二级市场上中长期国债的抛盘，10年国债收益率升至3.70%附近。

上述上海的银行交易员则认为，现在债市是一级带动二级行情，如果预发行出来，二级则可能会进一步带动一级。不过监管层更看重的是建立国债市场上更有效的定价体系。

“预发行提供了一个定价锚，(未来国债招标)出现大幅偏离或者流标的可能性会更少一点。”他称。(完)

(审校 林高丽)

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