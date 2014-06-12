发改委称今年会再次修订政府核准投资目录

路透北京6月12日 - 为落实简政放权，中国国家发改委固定资产投资司长黄民周四表示，政府核准的投资项目目录会在2013年修订的基础上再次修订，会再取消和下放一批，该项工作已于5月启动，力争今年9月上报国务院。

他在发改委举行的新闻发布会上称，修订工作坚持三条原则，市场竞争充分、企业有自我调节能力，可以通过经济和法律手段有效调控的项目，原则上应该由核准管理改为备案管理，并会再取消一批核准项目。

对于现阶段仍需由政府核准，但是可以通过发展规划、产业政策、技术政策、准入标准等进行引导和调控的项目，下放地方政府核准，并明确地方政府的责任。同时合理界定部门的分工，加强横向配合，加强事中、事后监管。

“从去年修订并发布执行情况看，企业投资项目的总量当中真正需要核准的比例是比较少的，绝大部分都是备案，需要核准的比例不到20%，80%以上的投资项目都是备案管理。”黄民称。

去年以来，发改委已经取消和下放44项行政审批事项，包括投资审批事项、生产经营许可和资质资格认定方面的审批事项。

黄民提到，中国政府此前发布鼓励社会资本进入的80个基础设施建设项目正在推进中，这些项目也是“十二五”规划确定需要加快推进的项目，其中民营资本已确定的应该有20%左右，但这是动态变化的，有些还需要地方政府和相关领域部门去做公开选择项目业主的工作。

“我们在考虑怎么样让社会资本和民营资本更多地投入到对未来经济社会发展有更大作用、更大影响的领域，第一确实未来需要，第二对当期稳增长会有直接的作用和关键性的作用，着力点在这里。”他称。

面对经济下行压力，中国加快落实鼓励民间投资的步伐，今年4月首批推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目，首批项目涵盖铁路、公路、港口等交通基础设施、新一代信息基础设施、重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程、油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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