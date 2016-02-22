京津冀核心区试行统一重污染天气预警分级标准

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月21日 - 新华社周日援引北京市环保局报道称，中国环境保护部日前会同中国气象局联合发函，称3月底前，京津冀地级及以上城市试行统一重污染天气预警分级标准，其中“京津冀核心区”北京、天津、唐山、保定、廊坊、沧州率先实施。
预警分级标准统一为“蓝”“黄”“橙”“红”四级。预测空气质量指数（AQI）日均值大于200将持续4天及以上，且AQI日均值大于300将持续2天及以上时，或预测AQI日均值达到500并将持续1天及以上时，启动“红色预警”。
报道称，北京市环保局应急处副处长刘炜介绍，相比北京现行的重污染应急预案，统一预警标准大幅提高了“橙色预警”和“红色预警”的启动门槛。而对于河北省四市而言，此新的预警分级标准，是加严趋势。（完）
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。