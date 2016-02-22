京津冀核心区试行统一重污染天气预警分级标准

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月21日 - 新华社周日援引北京市环保局报道称，中国环境保护部日前会同中国气象局联合发函，称3月底前，京津冀地级及以上城市试行统一重污染天气预警分级标准，其中“京津冀核心区”北京、天津、唐山、保定、廊坊、沧州率先实施。
预警分级标准统一为“蓝”“黄”“橙”“红”四级。预测空气质量指数（AQI）日均值大于200将持续4天及以上，且AQI日均值大于300将持续2天及以上时，或预测AQI日均值达到500并将持续1天及以上时，启动“红色预警”。
报道称，北京市环保局应急处副处长刘炜介绍，相比北京现行的重污染应急预案，统一预警标准大幅提高了“橙色预警”和“红色预警”的启动门槛。而对于河北省四市而言，此新的预警分级标准，是加严趋势。（完）
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。