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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 09:32 BJT

京津冀核心区试行统一重污染天气预警分级标准

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月21日 - 新华社周日援引北京市环保局报道称，中国环境保护部日前会同中国气象局联合发函，称3月底前，京津冀地级及以上城市试行统一重污染天气预警分级标准，其中“京津冀核心区”北京、天津、唐山、保定、廊坊、沧州率先实施。

预警分级标准统一为“蓝”“黄”“橙”“红”四级。预测空气质量指数（AQI）日均值大于200将持续4天及以上，且AQI日均值大于300将持续2天及以上时，或预测AQI日均值达到500并将持续1天及以上时，启动“红色预警”。

报道称，北京市环保局应急处副处长刘炜介绍，相比北京现行的重污染应急预案，统一预警标准大幅提高了“橙色预警”和“红色预警”的启动门槛。而对于河北省四市而言，此新的预警分级标准，是加严趋势。（完）

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