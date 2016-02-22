京津冀核心区试行统一重污染天气预警分级标准

预警分级标准统一为“蓝”“黄”“橙”“红”四级。预测空气质量指数（AQI）日均值大于200将持续4天及以上，且AQI日均值大于300将持续2天及以上时，或预测AQI日均值达到500并将持续1天及以上时，启动“红色预警”。

报道称，北京市环保局应急处副处长刘炜介绍，相比北京现行的重污染应急预案，统一预警标准大幅提高了“橙色预警”和“红色预警”的启动门槛。而对于河北省四市而言，此新的预警分级标准，是加严趋势。（完）