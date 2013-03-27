中国政府出手救助光伏厂商 但恐加重供应过剩局面

资料图片：2011年6月20日，在英利绿色能源下属工厂，一名工人经过安装在屋顶的太阳能电池板。 REUTERS/David Gray

记者 朱球；编译 王兴亚/程琳/李爽

路透香港3月27日 - 中国政府匆忙出手救助尚德电力STP.N及其他光伏厂商，将使国内光伏产业陷入供应过剩加剧的境地，因为不管是国内还是国外的需求依然低迷不振。

一度风光无限的光伏产业遭遇价格暴跌后，中国政府当局担心让亏损厂商倒闭将丧失数以万计的工作岗位，并增加社会不稳定因素。

另一方面，扔给这些企业一道救生索将消耗公共财政，且只会加重供应过剩状况。根据行业估算，全球今年的光伏需求在30-35吉瓦(GW)，而供应量则为50-60GW，其中大部分产能在中国。

虽然地方当局出于保持社会稳定的目的仍在继续救助光伏企业，但备感财政紧张的各地政府已开始撤销那些可能激发需求增加的激励举措。

“中国的光伏行业现在就像个监狱一样，” 海润光伏科技股份有限公司(600401.SS)首席执行官杨怀进说，“大家都做得不好。都关在监狱里。”

海润光伏正在保加利亚建造一座太阳能电站，并寻求融资以启动更多海外项目，作为摆脱供应过剩的途径之一。不过，即便是中国国有银行，也对贷款给光伏产业保持审慎，因为光伏电池价格过去两年已经大跌约66%。

无论国内外，各国政府希望转向清洁能源而出台的激励措施都在逐渐停止。欧元区债务危机已经导致德国等国家猛砍对可再生能源的补贴。

美国已经对产自中国的光伏电池征收反倾销关税，而中国该类产品的最大市场--欧盟也可能很快效仿。

中国一些光伏企业已开始将注意力转回本土市场，希望政府刺激国内太阳能消费的举措能助其脱离险境。

但这些措施不大可能产生任何重大影响，因为中国光伏产业产能巨大、补贴资金不足、能源地理分布不均衡、以及缺乏利用可再生能源所需的基础设施。

**产能必须缩减**

根据中国国家电网公司，中国政府计划到2015年达到35GW的光伏发电装机容量，这个数字包括公用事业级的光伏发电站，以及分布式发电设备，例如家庭与工厂房顶安装的光伏面板等。到2020年，这一目标将是100GW。

理论上，这应该会消化掉光伏面板生产商的大部分闲置产能，但实际操作中看起来并不可行。

“除非产能能降下来，否则中国的光伏行业不会有实质性的复苏，起码五年内不会有。”Solarzoom首席分析师Jason Cai称。

延迟发放补贴使中国风电与光伏电力生产商处境艰难，打击了投资兴趣。业内消息人士透露，有传言称中国财政部削减了对国内西部地区光伏电站的补贴。

国家电网一直没有购买风电和光伏电力，部分原因是担心电力不稳会给电网造成破坏。而且由于缺少覆盖广泛的高压智能电网，该公司也一直很难将西北部、北部和东北部地区丰富的可再生能源电力输送到南部和东部人口密集地区。

最近，中国政府推出了促进分布式发电的宏远计划。国家电网上月表示，将免费接入所有分布式可再生能源并网。

但可再生能源发电成本高于煤炭发电，国家电网采购价却都一样，因此可再生能源发电商必须自行向中央政府申请补贴--这是一个很繁琐的过程。

若无补贴，分布式光伏发电商的投资回收期将长达20-25年，比光伏面板的寿命都长。

“光伏的问题在于它在成本上不够有竞争力。”国家电网底下的中国电科院新能源所太阳能发电研究室副主任何国庆称。他还指出，没有补贴就很难生存下去，但任何补贴都不会永远存在。

**救助行动**

救助行动仍在继续。

尚德电力上周表示，其最大的子公司无锡尚德已经破产，将在政府的引导下进行重组。尚德电力是中国最大的光伏企业。

无锡政府计划重组其债务的同时继续生产活动，工人仍留在岗位上，避免可能出现的动荡局面。尚德的主要工厂位于无锡市，雇员约有一万人。

地方政府以前曾帮助过类似处境的太阳能企业，比如赛维LDK太阳能LDK.N、上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)等。

北京一些官员认为，考虑到该行业供应过剩问题，可以允许几家制造商破产。但地方政府担心，允许公司破产有可能会激发社会动荡。

现在关键的是这些企业提供的就业岗位以及他们在繁荣时期欠下的数以十亿美元计的债务，其中多数是对当地债权人的欠款，还包括尚德发行的价值5.41亿美元的美元计价债券。

“在中国，政府的直觉反应会是看看如何避免这类情况(工厂关闭)，因此他们会设法避免或推迟这样的裁员，”RBS首席中国分析师Louis Kuijs表示。

“未来这将是一个关键问题，若出现破产，政府有责任暗示其希望接下来的程序如何。”(完)

(译文审校 蔡美珍/石冠兰)

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