2012年中国政府工作报告要点摘录

路透北京3月5日电---以下为中国国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告主要内容摘要:

**宏观经济**

--2012年经济发展的主要预期目标:国内生产总值(GDP)增长7.5%;城镇新增就业900万人以上,城镇登记失业率控制在4.6%以内;居民消费价格(CPI)总水平涨幅控制在4%左右;进出口总额增长10%,国际收支状况继续改善.

--今年继续实施积极的财政政策.保持适度的财政赤字和国债规模.今年拟安排财政赤字8,000亿元人民币,赤字率下降到1.5%左右,其中中央财政赤字5,500亿元,代发地方债2,500亿元.

--加大对社会保障、保障性安居工程等方面的投入.加大对"三农"、节能环保、水利、地质找矿等方面的支持.

--实施结构性减税.落实和完善支持小型微型企业的各项税收优惠政策.

--加强地方政府性债务管理和风险防范.继续妥善处理存量债务.进一步清理规范地方政府融资平台公司.坚决禁止各级政府以各种形式违规担保、承诺.严格控制地方政府新增债务,将地方政府支出分类纳入预算管理.

--继续实施稳健的货币政策.保持社会融资规模合理增长.广义货币预期增长14%.

--完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向波动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.为市场主体提供更多的汇率避险工具,管好用好外汇储备.

--规范各类借贷行为,引导民间融资健康发展.

**稳增长**

--扩大内需特别是消费需求是中国经济长期平稳较快发展的根本立足点,是今年工作的重点.

--加快构建扩大消费的长效机制.增加中低收入者收入.完善鼓励居民消费政策.扩大消费信贷.

--保持投资稳定增长.认真落实国务院关於鼓励引导民间投资新36条,出台具有可操作性的实施细则.加强政府投资对结构调整的引领作用.

**控物价**

--保持物价总水平基本稳定.搞好价格调控,防止物价反弹.

--继续把控制食品价格过快上涨作为稳定物价的重点.落实好"米袋子"省长负责制和"菜篮子"市长负责制,保障主要农产品供给.做好主要农产品收储和投放,增强市场调控能力.

--深化流通体制改革.扩大物流企业营业税差额纳税试点范围,完善大宗商品仓储设施用地税收政策.调整完善部分农产品批发、零售增值税政策.

--严厉查处发布虚假信息、囤积居奇、操纵价格、恶意炒作等违法行为.把握好舆论导向,正确引导社会预期.

**房地产**

--继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.严格执行并逐步完善抑制投机、投资性需求的政策措施,进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.

--继续推进保障性安居工程建设,在确保质量的前提下,基本建成500万套,新开工700万套以上.采取有效措施,增加普通商品住房供给.

--改革房地产税收制度,促进房地产市场长期平稳健康发展.

**深化重点领域改革**

--全面深化资源税改革,扩大从价计征范围.

--健全完善新股发行及退市制度.积极发展债券市场.推进保险业改革发展.

--推动实施银行业新监管标准.推进建立存款保险制度.深化利率市场化改革.稳步推进人民币资本项目可兑换,扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用.

--研究推进铁路、电力等行业改革.完善和落实促进非公有制经济发展的各项政策措施,打破垄断,放宽准入,鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.

--稳妥推进电价改革,实施居民阶梯电价改革方案.逐步理顺煤电价格关系.完善成品油价格改革,推进天然气价格改革.实施最严格的水资源管理制度,推进农业水价综合改革.

--努力提高居民收入在国民收入分配中的比重.建立工资正常增长机制,稳步提高最低工资标准.

--决不能忽视外需对中国经济发展的重要作用.要保持外贸政策基本稳定.稳定出口退税政策,扩大贸易融资和信用保险.

--引导各类所有制企业有序开展境外能源、原材料、农业、制造业、服务业、基础设施等领域投资合作和跨国并购.放宽居民境外投资限制.

--积极参与20国集团等全球经济治理机制建设,加强与主要经济体宏观经济政策协调.继续在多哈回合谈判、国际金融体系改革中发挥建设性作用.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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