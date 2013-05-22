中国需要减少“政府办企业”现象--专家

路透北京5月22日 - 中国推进战略新兴产业发展过程中仍普遍存在“政府办企业”现象。在前科技部部长徐冠华看来，政府管理思路和方式还没有完成从计划经济向市场经济的转变，加快推进战略新兴产业发展，必须实现政府职能的根本性转变。

“采用行政手段主导确定和评价面向市场的研究开发项目，成功率会很低，并很可能把创新的幼苗扼杀在摇篮中，”他周三出席中国战略性新兴产业发展论坛时称，“政府不要过多干预微观创新活动。”

徐冠华指出，在管理服务方面，政府职能仍然存在越位和缺位现象，原因在于政府的管理思路、管理方式还没有完成从计划经济向市场经济的转变。

他认为，政府不应该直接运作项目，而应该支持以市场为基础的项目；政府主要职能也不应是项目管理，而在于发展战略、公共政策和公共服务。

“特别是政府对企业技术创新的支持往往只能面向很少的大企业和国有企业，支持周期短，一般只能三到五年；众多高技术和战略性企业，特别是中小企业难以受惠，”徐冠华称，“这不是面向所有企业的普惠性长期性政策。”

出席同一论坛的前国家发改委副主任张国宝在谈到制约新能源发展因素、尤其“弃风”现象严重导致风电发展受阻时称，“现在发展新能源，多了不让你发展，这是传统的计划经济的时代，所以应该转变思想。”

中国国务院去年7月发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等列为七大战略性新兴产业。之后全国各地纷纷出台当地推进战略产业发展规划，但在一些地方出现急躁现象，表现为概念的炒作、雷同式布局。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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