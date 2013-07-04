中国政府推动资产证券化发展 但今年发行规模或谨慎--惠誉

路透北京7月4日 - 评级机构惠誉最新发布的报告称，为了促进中国优先行业的发展，中国政府正在推动资产证券化的进程，但是今年的发行规模可能比较谨慎，因中国政府希望能确保市场合理发展，并处理资产证券化带来的所有风险。

报告表示，中国政府认识到，资产证券化有利于中资银行管理信用风险和资产负债，并且能为银行提供另外的融资渠道。与此同时，中国政府也强调，资产证券化的发展应当与宏观经济政策目标一致。

“特别值得注意的是，在信贷资产证券化机制(CAS)下开展资产证券化项目需要获得中国银监会的批准，因此资产证券化市场的发展将不太可能超越目前政府出台的措施。”报告称。

惠誉认为，中国的资产证券化市场发展比较落后。2012年5月发起的第三轮CAS试点计划较小的规模（500亿元人民币约合82亿美元）反映了这一点。仅占中国的商业银行系统资产不到0.1%的项目规模无法满足中资银行的需求。

第三轮的CAS试点项目要求扩大投资者基础，将保险公司、证券投资基金、企业养老基金以及全国社保基金包括在内。这对于中国的资产证券化市场而言是一次重大发展，因为这样能帮助银行将信用风险分散至其它渠道。

“但是，由于历史较短，以及资产证券化产品自身的缺乏流动性的特征可能会限制投资者的兴趣。中资银行仍是CAS下资产证券化工具的主要投资者。”报告称。

自2012年5月第三轮的CAS试点计划启动后，共进行了6项境内资产证券化交易，总发行规模为230亿元人民币（约合38亿美元）。将中资银行发起的大企业贷款作为抵押的证券化项目（即CLO）是CAS下主要的资产类别。自2012年5月以来，85%的发行类别为CLO，而剩下的15%为车贷资产为基础的证券。

惠誉指出，中国的CLO存在程度较高的借款人集中风险，主要由向少于35个借款人发放的不到60项贷款支持。前五名借款人一般在交易结束时占到资产组合的30%以上。惠誉注意到，2012年5月以来发行的CLO中，由次级从属性产生的评级在最高层级的平均增信为18%，如果回收水平弱于预期，这将无法覆盖前五名债权人的违约。这样的集中度可能会引发组合业绩的波动性。 （完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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