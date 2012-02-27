中国公车“选秀”入围均为自主品牌

路透上海2月27日电---中国工业和信息化部近日发布2012年度党政机关公务用车选用车型目录徵求意见,入围的25家车企、412款车型均为自主品牌.

入围的车型中包括265款轿车、64款多功能乘用车、78款越野车,还有5款新能源轿车.包括一汽、东风、上汽等企业中多款车型入选.一汽集团旗下红旗、夏利;上汽集团(600104.SS)旗下荣威和MG名爵等;吉利汽车(0175.HK)除了沃尔沃以外的多款车型也突围成功.

然而,并非所有自主品牌车型都能入围.比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)F0车型也榜上有名,而价位相当的奇瑞QQ则没有入围.

第一财经日报周一报导称,这场公车"选秀"源自2011年11月发布的党政机关公务用车选用车型目录管理细则,包括"排量不超1.8升、价格不超过18万元人民币"在内的数道门槛,将德国大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪、戴姆勒(Daimler AG)(DAIGn.DE)旗下的奔驰、宝马(BMW)BMW.DE排除在外.

同时,细则还要求,近两年企业研究开发费用支出占主营业务收入的比例均不低於3%.合资企业在中国市场的研发无非是进行本土化适应性研发,不会涉及过高额投入.而绝大多数自主品牌车企由於正处於产品研发期,研发费用投入所占营业收入的比例普遍在5%左右.

据估算,2010年中国汽车市场1,800多万辆的销量中,公务车约占10%的份额,其中一般公务用车数量又占70%左右,约为130万辆,自主品牌车型比例不超过10%.(完)

参看相关细节,请点选工信部网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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