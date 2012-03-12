中国将结束新能源产业“放养” 引导其“有序发展”

* 政府要求制止太阳能、风电产业"盲目扩张"

* 具体应指风电及光伏产业的制造环节

* 将引导新能源行业更加"有序发展"

* 核电即将恢复审批,保障安全是重中之重

作者 李然

路透北京3月12日电---中国总理温家宝在今年的政府工作报告中的一句"制止盲目扩张",让国内风电和光伏行业吃了一惊,不过现在看来这只是虚惊一场.

出席今年中国两会(人大政协)的政府和企业人士均认为,无论从确保能源安全以及实现未来清洁能源占比的政府承诺等方面考虑,中国新能源产业的发展都不会被政府一味叫停,"制止盲目扩张"应理解为"引导有序发展".

在今年的政府工作报告中,"促进产业结构优化升级"一节开篇即提出要推动战略性新兴产业健康发展,建立促进新能源利用的机制,加强统筹规划、项目配套、政策引导,扩大国内需求.但文中提出,"制止太阳能、风电等产业盲目扩张."

"总理在报告中讲避免盲目扩张,讲的是有序的发展."国家电监会原副主席邵秉仁称,在发展新能源过程当中,一定要坚持科学有序的原则,并与产业布局和产业结构的调整相结合.

风电、光伏行业近期频频被贴上"产能过剩"、"双反"和"行业整合"等传统制造业所常见的标签.由於新能源对传统能源形成大规模替代或许还要十年或更久的时间,目前政策支持或许是这些行业生存壮大的依靠.

全球知名的太阳能产业研究机构Solarbuzz分析师廉锐称,刚听到政府工作报告中关於制止盲目扩张的内容时"的确吓了一跳",但有关官员的表态令他松了口气.他并表示,问题不大,因为很多调整市场已经在进行了.

参加两会的国家能源局副局长钱智民指出,中国发展新能源决心坚定不移,政府工作报告关注的应是制造环节的低水平重复建设.

中国此前提出的远景规划是到2020年时建成2亿千瓦风电,太阳能发电到2015年时达到1,500万千瓦,而目前风电、光伏制造行业处於严重供过於求状态.

目前国内60多家风电整机制造商产能正严重过剩,国内市场饱和使得龙头企业如华锐风电(601558.SS)和金风科技(2208.HK)(002202.SZ)不得不寻求海外布局.而受累于主要海外市场需求减少,包括尚德电力STP.N、天合光能(TSL.N)和英利(YGE.N)等世界级光伏大厂去年四季度均录得亏损.

**引导有序发展**

由於新能源等战略新兴产业缺乏可参考经验而一度被政府"放养",国内如风电和光伏等行业一度陷入无序投资和竞争.

从成因上看,政府电价补贴带来高利润是这些行业上游制造环节一哄而上的直接刺激因素.同时,为促进地方发展,全国各地方政府通过各种优惠政策建设了上百个光伏产业园,也是造成光伏产业低水平重复建设的一大原因.

天津市滨海新区一位政府官员对路透表示,作为地方政府看中的是战略新兴产业未来对传统行业的替代性,这对地区的可持续发展至关重要,将会保持对新兴产业的投入和保护.

此外,行业的核心竞争力未能获得足够重视.在产业上升阶段,企业仅需简单扩张产能就能占据市场并赚取大量利润,但核心竞争力的缺乏导致企业在受到突发事件冲击时迅速陷入困境.

去年底,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查,诸多中国光伏企业均受到不同程度的冲击.

邵秉仁认为,国家在政策上不应一味刺激下游电站的发展,要避免设备制造方面的盲目性,完善能源发展政策是一个关键问题,同时"如何刺激科技创新,掌握核心技术,这是在配套上需要统筹考虑的."

中国政府已在去年对情况较为突出的多晶硅行业出台行业门槛,以制止重复投资和低水平的产能建设.

作为企业代表,全国工商联新能源商会会长、汉能控股集团董事局主席李河君以美国"双反"事件为例称,积极方面来看,该事件可以促进中国太阳能技术路线的升级,加速淘汰一些转化率低的、相对过剩的产能,并在应对贸易磨擦方面积累经验.

而政府在引导"有序发展"的同时,也需掌握好有所为、有所不为.廉锐就认为,对於新能源行业而言,最好的引导方式就是定好市场蛋糕的大小,"政府只要保障下游市场的容量就可以,比如说现在业内最为关注的可再生能源配额制."

前国家能源局局长张国宝此前坦承,国内太阳能市场目前确实启动不够,风电也存存在"弃风"等现象,除了产业各自的原因外,在政策配套方面做得也不够,"这些问题在下一步的规划和政策制定上应该注意加以解决."

**核电即将重启审批**

核电亦是今年两会热点之一.时隔日本大地震引发的福岛核电站核泄露事件已一年,受其影响而中断的中国核电站项目审批何时恢复,也是关系到2015年非化石能源占比目标能否实现的重中之重.

中国核工业建设集团公司总经理穆占英和国家核电技术公司董事长王炳华均预计,政府将於年内甚至上半年恢复对核电项目的审批,而中国内陆发展核电也是大势所趋,尤其是一次能源匮乏的华中地区迫切需要发展核电来满足经济社会发展对电力的需求.

比较目前的发电成本,核电接近火电且低於风电,而光伏成本仍然较高.但廉锐对此有不同的比较方法,他认为,核电成本都是在不出意外的前提下计算的,"万一出事故,一次事故都要把整体的核电发电成本摊高."

因此核电的安全性也被提高到前所未有的高度.王炳华称,在核电安全大检查过程中共计发现了14个方面需要整改的问题,有的已经完全解决,有的正在解决当中,有的已经列入三年改造计划当中.

"中国发展核电过程当中,无论是按照规划,还是按照技术路线的选择,还是按照产业政策的约束,中国发展核电绝不会搞'大跃进',而且目前我们也没有搞'大跃进'."他称.

中国目前正在制定新的核安全规划和核电发展中长期规划.此前规划提出中国2020年时建成4,000万千瓦核电装机容量,但去年3月中断审批前已建成装机容量1,080万千瓦,加上在建28台核电机组装机容量已经达到3,097万千瓦,业内普遍预期新规划将大幅上调规划目标.(完)

--审校 曾祥进路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。