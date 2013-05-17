受中国新政府改革信号鼓舞 全球投资中国热情升温--梅隆银行

路透北京5月17日 - 纽约梅隆银行(BK.N)全球市场策略师、董事总经理尚柯杰（Samarjit Shankar)周五称，受中国新一届政府强烈改革信号的鼓舞，全球投资者进一步加大了对中国投资的兴趣。中长期看，预计全球投资者将增加对中国资产的投资及以中国为投资目的地的资产分配。

尚柯杰在北京一个小型媒体会上认为，中国经济放缓，并未影响外资投资中国的兴趣，中国仍是全球投资者偏好的国家。

“中国政府推进利率、汇率市场化改革，进一步开放资本账户，我们认为这些都是吸引外国资本未来继续流入中国的积极促进因素。”他称。

路透报导援引消息人士称，中国国家主席习近平亲自主持起草改革计划，以重振经济。消息人士称，习近平将在今年晚些时候召开的党内重要会议上提出经济改革方案，表明他对实现突破性改革的认真态度。

尚柯杰并称，而为提升人民币作为国际货币的地位，中国政府未来可能会更注重促进资金的自由流动。

“未来几个月，预计境外资金流入以人民币计价的债券市场的趋势仍会持续。”他说。

尚柯杰认为，因债券市场投资的一些规则变得更加宽松，全球投资者对人民币债券的投资在稳定增加。人民币存款在香港已经达到了6,680亿人民币。随着借贷成本的下降，料全球投资者对点心债的需求会更大。

他称，随着中国不断放开对资本市场的管制，比如取消投资的限额，外国投资者对在岸市场的投资亦会更大，比如外国投资者对投资中国股票的需求非常大。

“随着外资流入中国的股市和债市，以及对中国经济基本面仍然看好，料人民币大势仍会偏强。”尚柯杰表示，在美国经济复苏及美元走强背景下，中国政府可以有更大的空间来进行汇率市场化改革。

“预计在明年这个时候，人民币兑美元大概会达到6.0。”他说。（完）

(发稿 李航; 审校 曾祥进)

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