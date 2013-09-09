山西女商人丁书苗涉嫌非法经营罪和行贿罪被起诉

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京9月9日 - 《中国日报》报道称，原铁道部部长刘志军腐败案的关键人物、山西女商人丁书苗因涉嫌非法经营罪和行贿罪周一被北京市检察院第二分院提起公诉。
《中国日报》援引检方的说法报道称，丁书苗通过铁道部相关人员干预招标，先后为23家投标公司中标了50多个铁路工程项目，并以回扣形式向刘志军行贿4900万元。
报道称，丁书苗还安排数目不明的女子供刘志军淫乐。
丁书苗及其家人均未就报道立即置评。
《中国日报》报道称，丁书苗通过原铁道部相关人员干预相关铁路项目招标，涉嫌非法经营数额为1788亿余元。
现年58岁的丁书苗从卖鸡蛋开始起步，在过去三十年打造了涉及煤炭、高铁系统的一个商业帝国。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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