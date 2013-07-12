中国国资委召集央企领导廉洁谈话会

路透北京7月12日 - 中国政府加大反腐力度之际，中国国资委召开央企领导人员廉洁谈话会，要求央企领导加强自我约束，并管好亲属和身边的人。

国资委党委书记、副主任张毅在与150余名中央企业领导人员进行集体廉洁谈话时指出，应该把反腐作为重要任务之一。

国资委网站上周五援引张毅的说法表示：“要修身养德，提高拒腐防变能力。”

“要管好亲属和身边的人，防止为情所累、为情所伤、为情所误。”

中国国家主席习近平将腐败问题提到“亡党亡国”的高度，承诺要“老虎苍蝇一起打”。

国资委是中国国务院的部级特设机构，直接管理116家央企。

近期中国政府部门和各大部委纷纷举行类似的廉洁谈话会。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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