中国政府要求党政机关5年内不得新建楼堂馆所

路透北京7月23日 - 中国中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》，要求5年内各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所

新华社报道称，近期一些地区和部门又出现了违规修建楼堂馆所的现象，损害党风政风，影响党和政府形象，人民群众反映强烈。

“党中央、国务院对此高度重视，强调各级党政机关要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，全面停止新建楼堂馆所，规范办公用房管理，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。”

通知还要求各级党政机关不得以任何理由安排财政资金用于包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所的维修改造。

近年来，政府豪华办公楼丑闻丑闻频发，多数则发生在贫困的内陆地区。

中国国家主席习近平上任以来，一直强调反腐倡廉。（完）

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