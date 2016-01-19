原上海副市长艾宝俊、民航副局长周来振被开除党籍公职--中纪委

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月19日 - 中国中共中央纪律检查委员会周二表示，上海市原副市长艾宝俊和中国民用航空局原副局长周来振，因严重违纪被开除党籍和公职。
中纪委网站刊登的新闻稿称，经中共中央纪委对艾宝俊严重违纪问题进行的立案审查，艾宝俊严重违反政治纪律，欺骗组织，对抗组织审查；严重违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物，不按规定如实报告个人有关事项。
艾宝俊严重违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，搞权色交易；严重违反中央八项规定精神，多次违规出入私人会所、打高尔夫球；利用职务上的便利非法占有公共财物，在企业经营方面为他人谋取利益并收受财物。其中，非法占有公共财物和为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。
经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予艾宝俊开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中纪委并称，经查，民航局原副局长周来振严重违反政治纪律，干扰、妨碍巡视工作，对抗组织审查；严重违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物，违规插手相关单位人事安排，不按规定上交个人因私护照、不如实报告个人有关事项。
周来振严重违反廉洁纪律，将应当由个人支付的费用交由下属单位或他人支付，收受礼品、礼金，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，搞权色交易；严重违反中央八项规定精神，违规持有、使用高尔夫球卡，接受超标准公款宴请，接受下属单位安排的旅游；严重违反工作纪律，出国期间擅自变更路线；利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物。其中，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌受贿犯罪。
经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予周来振开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
艾宝俊曾任上海市委常委、副市长，市政府党组副书记，中国（上海）自由贸易试验区管委会主任，上海国际旅游度假区管委会主任。
他1994年至2007年在上海宝钢集团公司任职，曾任总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长等职。2007年12月起任上海市副市长。2013年9月兼任中国（上海）自由贸易试验区管委会主任。
周来振此前曾长期在财政部任职：1981年8月起任财政部机关党委干部，机关团委副书记；1999年5月起任财政部国有资本金基础管理司副司长、企业司副司长。2006年10月起任民航总局财务司司长、民航局财务司司长（正司局长级）兼首都机场集团公司监事会主席。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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