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中国财经 | 2013年 9月 27日 星期五 18:25 BJT

发改委公布2014年粮食和棉花进口关税配额

路透北京9月27日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，2014年中国玉米进口关税配额量为720万吨，棉花为89.4万吨。

刊登在发改委网站上的2014年粮食和棉花进口关税配额文件称，明年中国小麦进口关税配额量963.6万吨，大米为532万吨。

文件称，2014年粮食、棉花进口关税配额申请时间为2013年10月15日至30日。发改委将于明年1月1日前通过授权机构将农产品进口关税配额分配给最终用户。（完）

更多细节，请点选发改委网站(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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