发改委公布2014年粮食和棉花进口关税配额

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透北京9月27日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，2014年中国玉米进口关税配额量为720万吨，棉花为89.4万吨。
刊登在发改委网站上的2014年粮食和棉花进口关税配额文件称，明年中国小麦进口关税配额量963.6万吨，大米为532万吨。
文件称，2014年粮食、棉花进口关税配额申请时间为2013年10月15日至30日。发改委将于明年1月1日前通过授权机构将农产品进口关税配额分配给最终用户。（完）
更多细节，请点选发改委网站(here)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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