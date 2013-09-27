发改委公布2014年粮食和棉花进口关税配额

国美电器受门店改造拖累去年净利大跌73% 电商销售增长凌厉

路透香港3月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器周一宣布，去年净利同比大跌约73%，因受上半年实体门店改造而暂停营业的影响，但下半年的业绩已有显着提升。