中国粮食单产仍有可能再提高15-20公斤--农业官员

路透上海1月24日 -中国粮食总产量已实现惊人的“十连增”，农业部官员周五表示，从技术和工作的角度看，仍有继续增产的空间，预计到2020年，中国粮食作物还要完成1-2次品种更新，未来粮食单产可以提高15-20公斤。

根据中国网的文字直播报导，农业部种植业管理司司长曾衍德在记者会上表示，将进一步挖掘科技、地力和防灾减灾三个方面的潜力，实现粮食稳定生产。

他并表示，农业部正与国土资源部合作，制定划定永久基本农田的有关工作，下一步要在划定基本农田的基础上，建立永久基本农田“划、管、用”的机制。

“通过实施全国高标准农田建设总体规划，力争到2020年新建8亿亩高标准农田，更新提质2亿亩高产田。”他表示。

曾衍德并指出，2014年力争全年粮食面积稳定在上年水平、粮食产量保持在11,000亿斤以上。

中国国家统计局此前公布，2013年全国粮食总产量60,193.5万吨(12,039亿斤)，比2012年增加1,235.6万吨，增幅2.1%。实现10年连续增产。

不过曾衍德也表示，由于中国人口众多，粮食消费需求很大，特别是工业化、城镇化快速推进，未来一个时期，粮食需求仍将呈刚性增长趋势。

“大体测算，每年因人口数量增长，包括城镇人口增长，粮食需求增长超过100亿斤。”他称。

去年12月召开的中央农村工作会议提出，要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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