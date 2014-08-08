今年1-7月中国谷物进口同比增八成 引发粮食安全担忧

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京8月8日 - 尽管中国今年迎来夏粮“十一连增”，但中国海关总署周五公布的数据显示，今年前7月中国累计进口谷物和谷物粉1,134万吨，较去年同期增80.7%，引发粮食安全担忧。
新华社周五报导，尽管“洋粮食”进口占国内产量的比例不到5%，但“洋粮食”进口增速的反弹，依然引发公众对粮食安全问题的热议。
今年以来，中国谷物进口特别是小麦进口明显提速，根据农业部提供的数据，上半年中国小麦进口增速超过80%。相比较，去年全年中国小麦进口微增不到5%。
统计显示，今年７月份，中国进口谷物和谷物粉156万吨，比上月多26万吨。
对于今后小麦进口趋势，报导援引中国社科院农村发展研究所研究员李国祥的观点称，今年小麦增产并且品质较好，优质率高，明年小麦大幅进口的态势将会得到缓解。
中国农业部部长韩长赋也曾表示，中国粮食消费在增长，资源又有限，所以会适当地利用国际市场增加一些粮食进口，但基本的是要依靠自己。近几年进口量增加但总量不大，未来进口量不会大幅增长。
根据商务部数据，2012年中国粮食进口全年超过7,000万吨，是历史上粮食进口量最多的一年。其中，谷物净进口1316.9万吨，总进口大豆5，838万吨，不断刷新纪录。
2013年中国粮食生产实现了十连增，包括谷物和大豆在内的全年粮食产量突破6亿吨，再创历史新高。同时，中国粮食进口量也在持续增长。2013年，中国进口谷物约1,500万吨，比2012年增加100万吨左右。
发改委此前提到，今年中国夏粮“十一连增”，早稻丰收在望。今年夏粮总产量达到2,731.9亿斤，比上年增产94.9亿斤，增长3.6%。早稻丰收在望，秋粮播种面积稳定有增。目前秋粮作物苗情长势好于上年。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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