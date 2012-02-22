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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 09:37 BJT

中国起草首部粮食法

为促进粮食生产、维护粮食流通秩序，及保障国家粮食安全，中国起草了首部粮食法，并公布徵求意见稿，对粮食生产和流通、质量安全保障等方面做出了法律规定。刊登在国务院法制办公室网站的徵求意见稿规定，粮食是指谷物及其成品粮、豆类和薯类。路透

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