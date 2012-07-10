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中国财经 | 2012年 7月 10日 星期二 11:01 BJT

今年夏粮总产量超越1997年创新高 达12,995万吨--国家统计局

路透北京7月10日电---中国国家统计局周二称,今年夏粮总产量超过1997年12,768万吨的历史最好水平.夏粮产量12,995万吨,同比增产356万吨或2.8%.

其中,今年冬小麦产量11,430万吨,比上年增加334万,增长3%.

今年,播种面积保持稳定,全国夏粮播种面积2,757.6万公顷,比上年微增0.1%.冬小麦播种面积2,257.2万公顷,比上年微降0.1%.

统计局并表示,单产水平继续提高,今年全国夏粮单产达到4,713公斤/公顷,比上年增加127公斤/公顷,提高2.7%.

中国农业部6月底预计,今年夏粮总产、单产有望创造历史新高,冬小麦将实现"九连增",不过秋粮生产还面临挑战.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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