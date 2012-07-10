今年夏粮总产量超越1997年创新高 达12,995万吨--国家统计局

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京7月10日电---中国国家统计局周二称,今年夏粮总产量超过1997年12,768万吨的历史最好水平.夏粮产量12,995万吨,同比增产356万吨或2.8%.
其中,今年冬小麦产量11,430万吨,比上年增加334万,增长3%.
今年,播种面积保持稳定,全国夏粮播种面积2,757.6万公顷,比上年微增0.1%.冬小麦播种面积2,257.2万公顷,比上年微降0.1%.
统计局并表示,单产水平继续提高,今年全国夏粮单产达到4,713公斤/公顷,比上年增加127公斤/公顷,提高2.7%.
中国农业部6月底预计,今年夏粮总产、单产有望创造历史新高,冬小麦将实现"九连增",不过秋粮生产还面临挑战.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。