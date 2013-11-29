中国2013年粮食增产2.1%实现十连增

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京11月29日 -中国国家统计局周五公布，2013年全国粮食总产量60,193.5万吨，比2012年增增加1,235.6万吨，增长2.1%。实现10年连续增产。
统计局网站公告称，2013年全国粮食播种面积111,951.4千公顷，比2012年增长0.7%。全国粮食单位面积产量5,376.8公斤/公顷，比2012年提高1.4%。
国家统计局农村司高级统计师黄加才解读粮食增产的原因时称，多项政策合力提高农民种粮积极性以及北方农区降水增多，也促进粮食产量增加。
他指出，今年在连续多年提高粮食最低收购价的基础上继续较大幅度提高稻谷、小麦最低收购价和玉米临时收储价。中央财政年初及早预拨农业“四补贴”资金，各地财政部门及时下拨到种粮农民手中。
以及国家对以粮食生产为主的农机专业合作社重点扶持，推动粮食生产规模化、集约化。另外，国家还通过金融、保险等渠道，多方面加大对粮食生产的支持力度等。
全国粮食总产量为31个省（区、市）夏粮、早稻和秋粮产量的总和。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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