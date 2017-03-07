中国粮食产量据当期供求适当增减会成为一种常态--农业部长

路透北京3月7日 - 中国粮食产量在“十二连增”后去年首次回落，对此农业部长韩长赋周二表示，这是主动调整的结果，在意料之中；粮食产量根据当期的供求关系适当有一些增减，这是正常的，也会成为一种常态。

他在两会（全国人大和政协会议）期间的新闻发布会上称，推进农业供给侧改革要去库存，改善供求关系，主要是减玉米，希望种植面积在去年调减近3,000万亩的基础上，今年能够再调减4,000万亩。

“我们粮食生产没有放松，也不能放松，作为农业部门来说，我们第一位的职责还是要保障全国人民能够到点开饭。”韩长赋说。

他指出，去年粮食产量减少104亿斤，但仍是第二个历史的高产年，而且减的主要是玉米，这是主动调整的结果，也是意料之中的。

下一步，农业部将守住谷物基本自给、口粮绝对安全的底线，就是要保持稻谷、小麦两大口粮的面积和产量总体稳定，确保口粮绝对安全，为此要完善稻谷、小麦的最低收购价政策，特别要加快划定粮食生产功能区，把口粮生产任务落到地块，对此要有政策支持。

同时实施“藏粮于地、藏粮于技”，巩固提升粮食产能。即使市场和年度产量有一些波动，但只要有需要，就产得出、供得上。“藏粮于地”，就是重点加强高标准农田建设，十三五末要确保达到8亿亩，力争到10亿亩；“藏粮于技”，就是重点支持种业科技创新和农业技术集成创新，还要通过机械化降低粮食生产成本。

提及今年重点任务农业供给侧改革，韩长赋援引政府工作报告表示，去库存上，要继续适当调减玉米种植面积，希望今年能够调减4,000万亩；而且今年由于实行玉米收储制度的改革，玉米价格向市场回归，也会引导农民进一步调整结构。

还要补齐优质品种、短缺产品、生态环境的短板，比如要振兴奶业，增加大豆生产，发展绿色生态、环境友好型农业；推进节本增效和适度规模经营，拉长农业产业链；深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度的改革，发展农村的新产业、新业态。

今年政府工作报告还提出，深化农村土地制度改革试点。韩长赋称，全国土地流转面积目前占家庭承包耕地总面积的35%左右，土地流转是发展现代农业的方向，也是实现农民对土地权益的路径。

目前中国实行“三权分置”，把土地的集体所有权、农户的承包权和经营权分开，使集体、承包农户和流入土地者的权益能够都得到保护，并且能够平衡。现在正在进行土地使用权的抵押贷款试点，以抵押预期收益为主，还有其他方面的探索。不过使用权的实现不能侵害承包权和所有权。

他并补充，现在发展适度规模经营，不仅只有土地流转一种方式，还有一种很普遍、并且他认为很有前景的方式--土地托管，包括某个生产环节的托管（半托）和全年托管（全托）。

此前中国发布中央一号文件，强调推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。

去年受到播种面积减少和单产下降等因素影响，全国粮食总产量为61,623.9万吨（12,324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104亿斤），减少0.8%。（完）