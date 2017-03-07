中国粮食产量据当期供求适当增减会成为一种常态--农业部长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月7日 - 中国粮食产量在“十二连增”后去年首次回落，对此农业部长韩长赋周二表示，这是主动调整的结果，在意料之中；粮食产量根据当期的供求关系适当有一些增减，这是正常的，也会成为一种常态。
他在两会（全国人大和政协会议）期间的新闻发布会上称，推进农业供给侧改革要去库存，改善供求关系，主要是减玉米，希望种植面积在去年调减近3,000万亩的基础上，今年能够再调减4,000万亩。
“我们粮食生产没有放松，也不能放松，作为农业部门来说，我们第一位的职责还是要保障全国人民能够到点开饭。”韩长赋说。
他指出，去年粮食产量减少104亿斤，但仍是第二个历史的高产年，而且减的主要是玉米，这是主动调整的结果，也是意料之中的。
下一步，农业部将守住谷物基本自给、口粮绝对安全的底线，就是要保持稻谷、小麦两大口粮的面积和产量总体稳定，确保口粮绝对安全，为此要完善稻谷、小麦的最低收购价政策，特别要加快划定粮食生产功能区，把口粮生产任务落到地块，对此要有政策支持。
同时实施“藏粮于地、藏粮于技”，巩固提升粮食产能。即使市场和年度产量有一些波动，但只要有需要，就产得出、供得上。“藏粮于地”，就是重点加强高标准农田建设，十三五末要确保达到8亿亩，力争到10亿亩；“藏粮于技”，就是重点支持种业科技创新和农业技术集成创新，还要通过机械化降低粮食生产成本。
提及今年重点任务农业供给侧改革，韩长赋援引政府工作报告表示，去库存上，要继续适当调减玉米种植面积，希望今年能够调减4,000万亩；而且今年由于实行玉米收储制度的改革，玉米价格向市场回归，也会引导农民进一步调整结构。
还要补齐优质品种、短缺产品、生态环境的短板，比如要振兴奶业，增加大豆生产，发展绿色生态、环境友好型农业；推进节本增效和适度规模经营，拉长农业产业链；深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度的改革，发展农村的新产业、新业态。
今年政府工作报告还提出，深化农村土地制度改革试点。韩长赋称，全国土地流转面积目前占家庭承包耕地总面积的35%左右，土地流转是发展现代农业的方向，也是实现农民对土地权益的路径。
目前中国实行“三权分置”，把土地的集体所有权、农户的承包权和经营权分开，使集体、承包农户和流入土地者的权益能够都得到保护，并且能够平衡。现在正在进行土地使用权的抵押贷款试点，以抵押预期收益为主，还有其他方面的探索。不过使用权的实现不能侵害承包权和所有权。
他并补充，现在发展适度规模经营，不仅只有土地流转一种方式，还有一种很普遍、并且他认为很有前景的方式--土地托管，包括某个生产环节的托管（半托）和全年托管（全托）。
此前中国发布中央一号文件，强调推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
去年受到播种面积减少和单产下降等因素影响，全国粮食总产量为61,623.9万吨（12,324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104亿斤），减少0.8%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。