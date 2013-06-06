未来10年中国粮食产量增速将放缓--OECD

路透北京6月6日 - 粮食安全一直是中国的头等大事。经济合作暨发展组织(OECD)和联合国粮食及农业组织发布报告称，未来十年中国粮食产量增速将有所放缓，主要是受农村劳动力投入质量下降、人力成本渐高以及耕地质量下降等因素影响；但主要粮食作物仍可以保持自给自足。

“应当密切注意中国农业前景中的主要不确定因素并加以解决，”新华援引该份报告称，“这些不确定因素包括高水平经济增长的可持续性、生产资源限制的增多、土地退化和水资源消耗以及气候变化造成的生产浮动性的增大。”

OECD和联合国粮农组织是在周四北京举行的“2013世界农业展望大会”上，共同发布的《2013-2022农业展望》报告。

该报告预计，在需求驱动因素和增产制约因素影响下，未来十年消费的增长将超过生产的增长--消费每年增长1.9%，农业生产的年增长率则是1.7%，因此中国的农产品进口也将呈缓慢增长态势，农业开放程度总体上将进一步温和扩大。

联合国粮农组织总干事若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦在大会上表示，中国在粮食安全方面已经取得重大成就，同时要重视资源和环境问题，畜牧业生产也将面临很多挑战。

中国农业部副部长陈晓华在会上也称，近年来国际农产品市场价格波动日趋剧烈，迫切需要各国尤其是农业生产和消费大国之间，以及有关国际机构之间加强农业信息共享交流，推动农业政策的协调与共识。农业部将不断提升分析预警能力，完善市场调控，促进农业生产发展和农产品市场稳定。

中国粮食产量截至2012年已经实现“九连增”。根据中国社会科学院4月发布报告，预计2013年中国多数农产品仍会继续增产，粮食总产量或达到6亿吨。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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