中国需多进口粮食 以缓解水资源短缺--官员

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月28日 - 中国环保部高级官员牟广丰周一称，中国应加大粮食进口，从而可以将有限的水资源更多用于能源生产，特别是在新疆和宁夏等乾旱但煤炭资源丰富的地区。
牟广丰是环保部环境影响评价司巡视员，他在一个会议上表示，中国应多进口海外粮食，加大限制新疆等地的农业用水。
他指出，中国很多装载出口货物的船只是空返的，装载谷物返回是理想的解决方案。
“我们能不能跳出能源，如果我们的思路再放开一点，我们能不能使晋陕北地区农业用水指标进一步压缩，用远洋船队空返回来的运输力量，打破一个思想禁区，购买国外的谷物？”牟广丰说道。
“我认为多进口粮食就是保护国内的生态资源、淡水资源，使生态脆弱的产煤地区能够迅速的恢复生态。”
“有人说，无论如何，粮食不能进口，能源呢？石油60%以上进口，天然气接近50%也要进口。”牟广丰指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。