中国需多进口粮食，以缓解水资源短缺--官员

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月28日 - 中国环保部高级官员牟广丰周一称，中国应加大粮食进口，从而可以将有限的水资源更多用于能源生产，特别是在新疆和宁夏等乾旱但煤炭资源丰富的地区。
牟广丰是环保部环境影响评价司巡视员，他在一个会议上表示，中国应多进口海外粮食，加大限制新疆等地的农业用水。
他指出，中国很多装载出口货物的船只是空返的，装载谷物返回是理想的解决方案。
“我们能不能跳出能源，如果我们的思路再放开一点，我们能不能使晋陕北地区农业用水指标进一步压缩，用远洋船队空返回来的运输力量，打破一个思想禁区，购买国外的谷物？”牟广丰说道。
“我认为多进口粮食就是保护国内的生态资源、淡水资源，使生态脆弱的产煤地区能够迅速的恢复生态。”
“有人说，无论如何，粮食不能进口，能源呢？石油60%以上进口，天然气接近50%也要进口。”牟广丰指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)