中国需多进口粮食，以缓解水资源短缺--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月28日 - 中国环保部高级官员牟广丰周一称，中国应加大粮食进口，从而可以将有限的水资源更多用于能源生产，特别是在新疆和宁夏等乾旱但煤炭资源丰富的地区。

牟广丰是环保部环境影响评价司巡视员，他在一个会议上表示，中国应多进口海外粮食，加大限制新疆等地的农业用水。

他指出，中国很多装载出口货物的船只是空返的，装载谷物返回是理想的解决方案。

“我们能不能跳出能源，如果我们的思路再放开一点，我们能不能使晋陕北地区农业用水指标进一步压缩，用远洋船队空返回来的运输力量，打破一个思想禁区，购买国外的谷物？”牟广丰说道。

“我认为多进口粮食就是保护国内的生态资源、淡水资源，使生态脆弱的产煤地区能够迅速的恢复生态。”

“有人说，无论如何，粮食不能进口，能源呢？石油60%以上进口，天然气接近50%也要进口。”牟广丰指出。（完）