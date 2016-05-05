焦点：中国玉米种植面积出现13年来首降 市场观察库存如何消化

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透北京5月5日 - 中国预计今年本国的玉米种植面积将下降逾100万公顷，为13年来首次下降，中国近十年来最大的一次农业改革将对全球谷物市场带来影响。
3月时中国宣布取消玉米收储计划。收储制度推高了国内玉米价格，刺激了对较为廉价的高粱、酒糟等替代品的进口。
收储计划原本目的是增加农民收入，但也造成了库存膨胀的问题。
中国目前的玉米库存接近2.5亿吨，足以把北京的奥运主体育场-鸟巢填满大约34次。目前市场正在密切关注中国如何处理这些庞大的库存。
中国农业部副部长余欣荣周四称，在改革期间，随着玉米市场的调整，我们必须让农民保持种植积极性，与此同时鼓励他们在非最适合区域种植其他作物。
余欣荣称，今年中国预计将把玉米种植面积减少133万公顷(合329万英亩)。
据美国农业部数据，中国对玉米的扶持，使去年玉米种植面积达到3,700万公顷，高于2001年的2,300万公顷。
中国政府决定不再以人为高价买入玉米后，中国农民料将转种包括大豆在内的其他作物。
但中国农业部上月预计，2016年大豆进口量将达到8,228万吨，与去年数量相当，尽管农业部预计今年大豆种植面积将增加40万公顷。
**出口还是进口？**
政策的调整令海外市场担心，中国将出口多余的玉米。
新加坡一交易商称，“我们认为中国出口玉米的可能性较高，因为中国国内玉米价格或将跌至国际市场水平，”
但是，一些中国观察人士担忧，国内产量降低可能最终导致对进口的依赖加重。
另一位农业部官员曾衍德表示，玉米的情况将不会与大豆一样，国内玉米供应安全仍将是优先考量。而中国超过80%的大豆需求是通过进口来满足的。
他表示，过去12年中国玉米产量已经增加逾1.08亿吨，而且继续实施每年720万吨的进口配额。
农业部最近预估显示，2016年玉米产量料下降4.2%至2.1517亿吨。农业部指出，产量还可能因东北种植区恶劣天气以及南方洪涝而受到冲击。
虽然到2020年底，中国玉米产量料进一步降至2.0567亿吨，需求料为2.2192亿吨，但其缺口将由库存而非进口来满足。
农业部还表示，将努力解决猪肉市场的“结构性矛盾”。由于供应短缺，最近猪肉价格大幅上涨。
农业部称，新的环境限制规定令猪肉供应难以增加，但中国计划扩大养猪场规模，并把养猪场迁至更合适的地区。
中美玉米种植面积、产量、消费、贸易和库存图表：tmsnrt.rs/1SszOc2
(完)
(编译 王洋/于春红/杜明霞；审校 高琦/张明钧/刘秀红)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
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路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。