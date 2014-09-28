中国以民意为由暂停批准进口转基因大豆--消息人士

路透北京9月26日 - 根据两名消息人士的说法，中国暂停转基因大豆品种的进口审批流程，理由是大众对于转基因食品的接受度较低。

消息人士称，这是中国农业部首次以民意为由推迟批准转基因作物。

这一决定可能会让业界广泛关注转基因作物在中国面临的日益艰难的环境。

一名行业联合会的高管称：“之前如果农业部决定不批准一项新产品，一般都是因为缺乏足够的科学数据。”

“但今年，他们的理由是考虑到社会接受度的问题。”

消息人士拒绝提供涉及哪些大豆品种。中国的进口约占全球大豆交易总量的60%。

中国目前允许进口8种转基因大豆产品，15种转基因玉米产品，主要用于动物饲料。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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