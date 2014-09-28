中国以民意为由暂停批准进口转基因大豆--消息人士

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月26日 - 根据两名消息人士的说法，中国暂停转基因大豆品种的进口审批流程，理由是大众对于转基因食品的接受度较低。
消息人士称，这是中国农业部首次以民意为由推迟批准转基因作物。
这一决定可能会让业界广泛关注转基因作物在中国面临的日益艰难的环境。
一名行业联合会的高管称：“之前如果农业部决定不批准一项新产品，一般都是因为缺乏足够的科学数据。”
“但今年，他们的理由是考虑到社会接受度的问题。”
消息人士拒绝提供涉及哪些大豆品种。中国的进口约占全球大豆交易总量的60%。
中国目前允许进口8种转基因大豆产品，15种转基因玉米产品，主要用于动物饲料。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5