中国粮食供应严重依赖进口--官员

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京11月29日电---中央农村工作小组副组长陈锡文周四称，中国粮食产量跟不上需求增长，对粮食进口的依赖度加大。
陈锡文指出，如果中国不进口农产品，自己来生产保证农产品的供给，需额外增加6亿亩播种面积，相当於目前播种面积的25%。
陈锡文表示，2.3亿农民工进城，也导致中国粮食自给率下降。
他认为，随着中国人口增长和经济发展，对粮食进口的依赖度加大，而城镇化推进以及生活水平的提高，也促进食用油、肉类、家禽和鸡蛋消费。
他指出，今年前10个月，中国粮食进口达6,088万吨，其中大豆为4,855万吨，大豆全年进口量将超过5,500万吨，相当於全球交易量的一半。
陈锡文称，中国目前土地制度未能好好保护珍贵的农田资源，存在非农业行业占用耕地的现象。（完）
编译：李富强 稿：朱淑珍
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