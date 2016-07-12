2016年中国夏粮产量同比减少1.2% 但仍处历史第二高位--统计局

路透北京7月12日 - 中国国家统计局周二表示，中国2016年全国夏粮总产量13,926.0万吨，同比减少1.2%，虽略有减少，但仍处于历史第二高位，属于丰收年。

统计局网站刊登统计局农村司高级统计师侯锐解读称，2016年夏粮减产主要是因为单产下降，而单产下降的主要原因是气象条件较上年差、灾情偏重。

2016年，全国夏粮播种面积27,632.4千公顷，比上年增加7.1千公顷，增长0.03%；全国夏粮每公顷产量5,039.7公斤，每公顷比上年减少60公斤，下降1.2%。

具体来看，侯锐指出，小麦生长前期农业气象条件总体较上年差。去年麦播以来，北方麦区光温水匹配略差，小麦冬前生长不足，返青期略早于常年，返青后苗情基础偏差；江淮麦区遭遇连续阴雨和低温天气，导致小麦播期推迟。受冬前不利气象条件的影响，小麦个体生长发育较弱，有效生长量不足，分蘖偏少，北方麦区和江淮麦区亩穗数均有不同程度的减少。

在小麦收获期，部分地区遭受强降雨，不仅影响小麦产量形成，还造成小麦品质下降。5-6月份，江苏、安徽及河南大部分地区雨水偏多，有效光照不足，不利于小麦灌浆和收割，小麦在地时间过长，导致部分小麦早衰、死亡，籽粒不够饱满，同时导致已经成熟的小麦无法及时收获，部分地区小麦出现发芽迹象和轻度霉变，小麦品质下降。

而且，部分地区病虫害偏重发生。在小麦抽穗扬花和灌浆期，安徽、河南等地遭遇连阴雨天气，有效光照不足，为赤霉病发生提供了条件；加之部分麦区赤霉病多年发生，原有菌种抗药性增强等多方面原因，导致今年小麦赤霉病较常年偏重发生，小麦灌浆受到影响。

农业部部长韩长赋稍早接受人民日报采访时称，中国今年夏粮产量料达1.4亿吨，与上年持平。厄尔尼诺现象可能给今年的产量带来压力，粮食价格波动增加可能导致农民收入减少。（完）