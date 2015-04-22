中国国家粮食局发紧急通知重点检查收储企业 严查“转圈粮”问题

路透北京4月21日 - 中国国家粮食局周二发布紧急通知，称在2015年全国粮食库存检查中，将对收储企业执行国家粮食购销政策情况进行重点检查，要求高度聚焦、严厉查处国家政策性粮食收储和销售出库过程中可能存在的“买陈顶新”“先收后转”“低收高转”等各种“转圈粮”问题。

新华社援引国家粮食局表示，近些年来，国家为保护农民种粮售粮积极性，实行最低收购价、临时收储等惠农政策，政策执行情况总体是好的。但个别粮食经营者违反国家粮食购销政策、损害农民利益的现象仍有发生，有关部门也严厉查处了这些违规违纪企业和经营者。

为杜绝此类案件再次发生，国家粮食局决定结合各地当前正在开展的全国粮食库存检查工作，对国家政策性粮食收储企业执行国家粮食购销政策情况进行重点检查。

通知明确，毫不走样地执行国家粮食购销政策，不折不扣地落实国家惠农政策，对矛盾集中、问题突出的地区和企业进行有针对性的专项检查、突击抽查。

国家粮食局强调，加大对违反国家粮食购销政策行为的查处力度。同时，健全空仓验收和库存陈粮登记制度，严格落实储备粮轮换台账制度，完善收购、销售、竞拍等环节的具体措施；督促有关粮食批发市场强化竞买资格审核，加强竞价成交信息沟通，防止拍卖出库的“陈粮”重新流向承担政策性收储任务企业作为“新粮”收购。

中国国家粮食局局长任正晓年初表示，宏观经济形势对粮食市场特别是对粮食消费需求的影响显着加深，粮食供求总量紧平衡与部分品种阶段性过剩矛盾凸显，且现行粮食收储政策体制面临前所未有的挑战和考验。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。