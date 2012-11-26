高龄外公反串女模特走红中国

路透中国广州11月26日电---数日前，刘谦平去广州探望24岁的外孙女，包装入箱的女装引起了这位追求时尚的老人的关注。

在此期间，他的外孙女吕婷和四个朋友约好的服装模特突然爽约，致使她们的新业务遇到挫折。于是，72岁的刘谦平决定出手帮忙。刘谦平是位地道的农民，从湖南老家去广州是为过冬的。

刘谦平对路透称：“我走进屋子，看到她们在选服装，我觉得有些服装看起来很有趣，也很可爱。”

“于是，我就试穿了一件夹克，她们觉得很好玩，我也觉得挺有意思，她们就问我愿不愿意（穿着这些服装）拍成照片放到网上，好帮她们卖服装，然後我就说‘干嘛不呢？’。”

这就是大约两周前一位明星诞生的全过程。

如今，刘谦平已成了中国最受欢迎的模特之一，而且还有一个很可爱的艺名“麻爹嘎嘎”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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