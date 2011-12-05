中美审计监管之争令会计师事务所左右为难

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透纽约12月2日电（记者 Dena Aubin）---全球会计公司均富国际(Grant Thornton International)执行长Ed Nusbaum表示，如果该公司在中国的审计师将审计文件呈交美国监管机构，或将在中国面临牢狱之灾，因此必须拒绝这样的要求。
均富国际许多业务在中国市场，目前在中国的审计师尚未被要求向美国监管当局呈交审计文件，但Nusbaum说："我们当然为此做好了准备，我们预计一定会碰到这种事。"
Nusbaum接受路透采访时表示，中美两国审计监管当局在信息共享方面存在争议，这令从事审计业务的公司左右为难。
美国当局正尽力取得有关文件，以便调查在美国上市的中资公司可能存在的欺诈行为，但审计业者因担心违反中国保密法规，对美方要求持抵制态度。
Nusbaum说道，"如果违反美国证券交易委员会（SEC）规定，可能在美国坐牢；如果违反（中国）财政部规定，我担心又会被投入中国监狱。"
今年9月，美国SEC曾向法庭申请，责令德勤中国分支提供与东南融通LGFTY.PK涉嫌会计欺诈行为有关的文件。德勤则表示，需要取得中国当局批准，才能呈交文件。
会计业专家表示，其他审计公司迟早也会陷入类似的两难境地。
Nusbaum称，在美国上市的中国公司曝出一系列会计丑闻後，美国SEC和司法部发起了广泛调查，中国当局也要求审计公司提高审计质量。
他说："我们与中国政府打过很多次交道，他们表示希望‘零缺陷'。"
均富国际业务遍及逾100个国家，是世界六大会计师事务所之一。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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