长城汽车计划到2015年增加逾一倍产能和员工

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京6月7日 - 中国长城汽车(2333.HK)(601633.SS)周五发布声明称，计划到2015年将产能和员工数量增加逾一倍，因该公司加快在国内外市场的扩张。长城汽车是中国最大的运动型休旅车(SUV)生产商。
到2015年公司产能将在2012年的基础上增加逾一倍，达到150万辆，期间公司计划新招6.38万名员工，其中包括4.3万名装配线工人和2,800名管理人员。目前公司员工总数为5.6万名。
去年长城汽车销售62.46万辆汽车，较上年增长28.3%。公司数据显示，今年前四个月的销量为25万辆，增幅为38%。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。