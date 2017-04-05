独家：中国长城汽车拟在受特朗普打击的墨西哥两个州建厂--消息

路透墨西哥城/北京4月5日 - 据消息人士透露，中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司(601633.SS) (2333.HK)正考虑在墨西哥两个州建造一家车厂。这两个州均受到美国总统特朗普促使美国企业投资本土行动的打击。

据三位熟悉情况的消息人士称，长城汽车有意在墨西哥北部新莱昂州(Nuevo Leon)或是中部的圣路易斯波托西州(San Luis Potosi)建造一家车厂。长城汽车称自己是中国最大的运动型车(运动休旅车，SUV)和皮卡制造企业。

在特朗普使工作留在美国举措的压力下，福特汽车(Ford)(F.N)在1月取消了在圣路易斯波托西州建设造价为16亿美元车厂的计划，而暖气及空调生产商开利公司(Carrier)也在12月份撤回了将生产转移至新莱昂州的计划。

据一位消息人士及路透看到的两份文件，长城汽车高管与墨西哥主要铁路公司Ferrocarril Mexicano (Ferromex)以及Kansas City Southern de Mexico (KSU.N)高管进行了会晤，评估这两个州的交通便利情况。Ferromex是墨西哥集团(Grupo Mexico)(GMEXICOB.MX)的一部分。

其中一位消息人士称，长城汽车与新莱昂州政府进行了直接磋商。

另一位消息人士称，长城汽车也在考虑在美国建厂，但未透露有关选址的进一步细节。

长城汽车一位要求匿名的高管称，选择在美国还是在墨西哥建厂，将取决于涉及美国、墨西哥和中国的贸易问题。

长城汽车和Ferromex没有立即回复路透寻求置评的请求。Kansas City Southern de Mexico的一位发言人证实，长城汽车高层与该公司有过接触，但未提供进一步的细节。

长城汽车的承诺，会为墨西哥减少依赖美国贸易和投资的努力提供支持。特朗普威胁要撕毁北美自由贸易协定(NAFTA)，并指责美国企业将就业岗位转移到墨西哥。

据其中一位消息人士称，长城汽车的上述工厂将在明年开建，造价约5亿美元。该工厂每年将生产约25万辆汽车，销往美国和墨西哥市场。(完)