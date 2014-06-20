中国暗示将购买希腊债券 重申经济增长目标

路透雅典6月19日 - 中国暗示会在希腊再次发债时买入希腊债券，以显示对希腊的支持。希腊则希望成为中国产品进入欧洲的门户通道。

中国总理李克强开始对希腊为期三天的访问，他承诺中国仍是希腊债券的长期投资者，并重申了中国今年的经济增长和消费者物价指数(CPI)目标，不过李克强警告，全球经济仍然存在不确定性。

“中国经济有压力，但仍在稳步增长，”李克强在记者会上通过翻译表示。“当然，全球经济复苏仍面临很多的不确定性和很多挑战。”

李克强称，中国今年7.5%的经济增长率目标是“合乎逻辑的”，他并重申今年中国的CPI目标为3.5%。

差点就破产并接受过两次援助的希腊，目前期待中国投资帮助国内遭受重创的经济再度恢复增长。而中国则看到希腊可以成为中国产品进入欧洲和非洲的门户通道的战略位置。

“我们从来都没有放弃希腊债券市场，相反我们还会增加购买(希腊债券)，”李克强表示。

“我已经向萨马拉斯总理表达了我的意愿，那就是，当希腊政府再发行新的债务时，中国将继续是一个长期的、负责任的投资者。”

中国与希腊签署了价值超过50亿美元的贸易与投资协议，其中包括与可再生企业Terna Energy达成的12亿美元协议，以及与希腊集装箱船舶公司Costamare达成的15亿美元协议。

在出访希腊期间，李克强还安排周五访问Piraeus港，中国船运集团--中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)控制着该港口两个集装箱码头，而且计划扩大对该港口的控制权。李克强最后将访问克里特岛。

中国企业正参与在克里特岛兴建一座机场的争夺。这座岛屿身处欧洲、亚洲和非洲之间的重要战略位置。

李克强还承诺，中国将鼓励国内企业积极参与希腊的资产出售计划和基础设施建设。(完)

(编译 白云/徐文焰；审校 孙茉莉) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。