希腊PPC证实收到中国国网国际发展对电网运营商ADMIE股权的投标

10月24日 - 路透雅典10月23日 - 希腊电力公司PPC(DEHr.AT)周六证实，已收到两份收购电网运营商ADMIE之24%股份的约束性投标。

希腊获得国际救助的条件，要求PPC明年之前要么出售所持ADMIE股份，要么将其完全民营化。希腊政府持有PPC的51%股权。

PPC表示，正在研究意大利电网公司Terna (TRN.MI)与基础设施基金F2i联合提出的投标，以及中国国网国际发展有限公司的投标。

提交投标的截止日期是周五。能源部一名消息人士周五对路透表示，PPC已收到关于ADMIE的两份投标。

法国电网运营商RTE没有投标。RTE是国有企业法国电力集团(EDF)(EDF.PA)旗下公司，当初在入围投资者之列。

根据希腊议会批准的一个时间表，必须在10月31日之前选定一家最优先考虑的竞标者，预计这笔交易在2017年第一季敲定。(完)