希腊PPC证实收到中国国网国际发展对电网运营商ADMIE股权的投标

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
10月24日 - 路透雅典10月23日 - 希腊电力公司PPC(DEHr.AT)周六证实，已收到两份收购电网运营商ADMIE之24%股份的约束性投标。
希腊获得国际救助的条件，要求PPC明年之前要么出售所持ADMIE股份，要么将其完全民营化。希腊政府持有PPC的51%股权。
PPC表示，正在研究意大利电网公司Terna (TRN.MI)与基础设施基金F2i联合提出的投标，以及中国国网国际发展有限公司的投标。
提交投标的截止日期是周五。能源部一名消息人士周五对路透表示，PPC已收到关于ADMIE的两份投标。
法国电网运营商RTE没有投标。RTE是国有企业法国电力集团(EDF)(EDF.PA)旗下公司，当初在入围投资者之列。
根据希腊议会批准的一个时间表，必须在10月31日之前选定一家最优先考虑的竞标者，预计这笔交易在2017年第一季敲定。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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