中国商务部称对希腊叫停港口私有化项目表示高度关注

路透北京1月29日 - 中国商务部周四对希腊新政府宣布叫停比雷埃夫斯港多数股权出售程序一事作出回应，称中方正在高度关注此事。

去年，中国远洋运输集团（COSCO）入选收购比雷埃夫斯港67%股权的决选企业名单。

但希腊新政府本周称将暂停相关股权出售程序。希腊新总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）中止了按照该国救援协议实施的私有化计划。

中国商务部新闻发言人沈丹阳被问及此事时称：“我们对此表示高度关注。”

沈丹阳称：“商务部将会继续密切关注希腊新政府相关政策走向，并将与希政府保持沟通，敦促希政府维护包括中远在内的在希中资企业的合法权益。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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