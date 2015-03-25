希腊代表团访华 寻求促进双边投资与贸易

希腊高官代表团周三起将对中国进行为期四天的访问，旨在促进双边投资和贸易。这是希腊新政府上台后首次访问中国。中国国务院总理李克强与希腊总理齐普拉斯上月通电话，讨论希腊派团访问中国事宜，为齐普拉斯访华铺路。希腊外长科恰斯周三将与中国外长王毅会晤，而副总理兹拉加萨基斯则将于周五与中国国务院副总理马凯会面。路透