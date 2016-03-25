2015年绿能投资计划规模创纪录高位 中国扮推手

2016年3月18日，中国河北省张家口，中国国家电网旗下的一处风能和光伏发电站。 REUTERS/Jason Lee

路透法兰克福3月24日 - 由联合国机构支持的一份报告作者周四表示，在中国的推动下，2015年全球绿色能源投资计划创纪录高位，抵消了德国此类投资大幅下跌的影响，预计投资将进一步增长。

法兰克福金融管理学院(Frankfurt School of Finance)的报告称，太阳能和风电领域投资推动支出增长，尤其是在发展中国家，去年可再生能源在新的发电能力计划中首次占比超过50%。

“‘利基产品’(niche product)不再适用于可再生能源领域，”该学院可持续能源金融专业教授、该报告的作者之一Ulf Moslener说。

“投资成本不再高昂，因设备成本下降，这也将推动投资进一步增长，尤其是考虑到巴黎气候峰会目标带来新的动能，”他对记者表示。

据研究，完全确定的可再生能源投资计划规模去年总计2,860亿美元，比2014年的2,730亿美元提高5%。法兰克福金融管理学院都与联合国环境规划署(UNEP)合作中心、彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)每年都做这项研究。

其中太阳能占1,480亿美元，增加了12%，部分受日本持续扩大使用太阳能所推动。

风能占1,070亿美元，增加了9%，受海外项目推动。

生质能源在投资计划中仅有50亿美元，下滑了46%。

该项研究出于环保考虑，没有包括水力发电项目。其他包括此项数据的研究最后得出的总额可能会更大。

在再生能源投资计划中，中国占1,030亿美元，增加了17%，欧洲为490亿美元，美国为441亿美元，除中国和印度之外的亚洲地区为480亿美元。

中国预计自己的温室气体排放将在2030年左右达到峰值。

中国、印度、巴西和其他新兴国家的合计投资额超过发达国家，合计数为1,560亿美元，占总投资的55%。

报告称，再生能源项目、科技和研究方面的领先者--德国的支出计划减少46%至85亿美元，创12年最大降幅。

报告指出，支出下降背后的因素包括成本降低、可用土地有限、监管规定变化。

获取完整报告，请点选：fs-unep-centre.org

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