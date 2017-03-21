中国央行专家称未来将有更多绿色金融激励机制 如央行贴息和担保

路透上海3月21日 - 中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，2017年，中国将在绿色基金、绿色再贷款、碳市场、环境压力测试等多个领域取得突破。未来会发展更多的激励机制，比如用央行的贴息、担保等形式来降低绿色信贷融资成本。

据中国证券报周二报导，他在出席一会议时表示，去年对中国和全球而言，都可称为绿色金融的元年。中国发布了全面构建绿色金融体系的指导意见，成为全球最大的绿色债券市场。但中国目前依然面临着标准不统一、认证体系有待进一步规范等挑战。

他说，未来要在统一国内绿色债券既定标准的同时，推动绿色债券市场和境外的对接，引入更多资金来投资中国绿色债券市场，帮助降低融资成本。

他表示，在绿色保险领域方面，未来要在环境高风险领域当中建立强制性制度，并且相关立法研究工作已启动。此外，还有涉及债券和股票的绿色指数和评级等方面工作，目前已经有19个绿色股票指数和五个绿色债券指数，希望在这些指数的基础上建立出具体的产品来，引导社会资金进入到绿色股票、债券资产。

在环境信息披露方面，短期内要建立上市公司等主要企业强制性披露环境信息的制度，最后要覆盖所有上市公司和企业。只有这些企业充分披露环境信息，包括产生的二氧化碳、二氧化硫、污水等排放物，市场才有可能准确地对企业的绿色政策作出评价和分析，才能够更有效地引导绿色资金投入到绿色产业中去。

环境压力测试方面，要建立环境风险包容和未来不良率之间的数量关系，引导银行提前改变资产配置，减少对污染行业贷款，增加对绿色行业贷款，用绿色的方法来引导资管和保险公司更快地把资产配置从污染性、高碳的企业移出来，更多地投入到低碳和绿色行业中去。

“绿色金融是一个国际话题，最重要就是环境和气候问题，有很强的外部性，需要全球的协作合作，来降低经济活动对环境产生的破坏和影响。”马骏强调，央行已经在推动中外合资的绿色基金，比如中美绿色基金，未来还要推动更多国际基金到中国来合作进行绿色投资。（完）