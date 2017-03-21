中国央行专家称未来将有更多绿色金融激励机制 如央行贴息和担保

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月21日 - 中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，2017年，中国将在绿色基金、绿色再贷款、碳市场、环境压力测试等多个领域取得突破。未来会发展更多的激励机制，比如用央行的贴息、担保等形式来降低绿色信贷融资成本。
据中国证券报周二报导，他在出席一会议时表示，去年对中国和全球而言，都可称为绿色金融的元年。中国发布了全面构建绿色金融体系的指导意见，成为全球最大的绿色债券市场。但中国目前依然面临着标准不统一、认证体系有待进一步规范等挑战。
他说，未来要在统一国内绿色债券既定标准的同时，推动绿色债券市场和境外的对接，引入更多资金来投资中国绿色债券市场，帮助降低融资成本。
他表示，在绿色保险领域方面，未来要在环境高风险领域当中建立强制性制度，并且相关立法研究工作已启动。此外，还有涉及债券和股票的绿色指数和评级等方面工作，目前已经有19个绿色股票指数和五个绿色债券指数，希望在这些指数的基础上建立出具体的产品来，引导社会资金进入到绿色股票、债券资产。
在环境信息披露方面，短期内要建立上市公司等主要企业强制性披露环境信息的制度，最后要覆盖所有上市公司和企业。只有这些企业充分披露环境信息，包括产生的二氧化碳、二氧化硫、污水等排放物，市场才有可能准确地对企业的绿色政策作出评价和分析，才能够更有效地引导绿色资金投入到绿色产业中去。
环境压力测试方面，要建立环境风险包容和未来不良率之间的数量关系，引导银行提前改变资产配置，减少对污染行业贷款，增加对绿色行业贷款，用绿色的方法来引导资管和保险公司更快地把资产配置从污染性、高碳的企业移出来，更多地投入到低碳和绿色行业中去。
“绿色金融是一个国际话题，最重要就是环境和气候问题，有很强的外部性，需要全球的协作合作，来降低经济活动对环境产生的破坏和影响。”马骏强调，央行已经在推动中外合资的绿色基金，比如中美绿色基金，未来还要推动更多国际基金到中国来合作进行绿色投资。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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