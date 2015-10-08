未来五年内中国须每年投资2-4万亿元在绿色行业--易纲

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透利马10月8日 - 中国人民银行副行长易纲周四称，中国必须在未来五年中，每年投资2-4万亿元人民币(3,150-6,300亿美元)在绿色行业，但政府只能负担其中的15%。
易纲在国际货币基金组织(IMF)利马会议的间隙表示，多数资金必须从民间行业筹措，所以政府必须提供正面的激励机制。
他指出，中国明年成为20国集团(G20)轮值主席国后，还将把“绿色金融”作为G20的首要任务。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。