未来五年内中国须每年投资2-4万亿元在绿色行业--易纲

路透利马10月8日 - 中国人民银行副行长易纲周四称，中国必须在未来五年中，每年投资2-4万亿元人民币(3,150-6,300亿美元)在绿色行业，但政府只能负担其中的15%。

易纲在国际货币基金组织(IMF)利马会议的间隙表示，多数资金必须从民间行业筹措，所以政府必须提供正面的激励机制。

他指出，中国明年成为20国集团(G20)轮值主席国后，还将把“绿色金融”作为G20的首要任务。(完)