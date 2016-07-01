中国需防范绿色项目过度依赖政府补贴重蹈光伏覆辙--银行人士

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 在“构建绿色金融体系”战略下，中国正大力发展绿色债券市场。但农业银行(601288.SS)资管部固定收益投资处处长孙建坤提示，虽然新兴事物在起步阶段需要政府的支持和有效引导，但需防范绿色项目过度依靠政府补贴而不具可持续性，从而重蹈光伏产业的覆辙。
他在出席金融街十号论坛（绿色债券专题）时指出，已发行的绿色债券风险相对可控、收益较好，银行有投资的积极性；不过，绿色债券的可持续性取决于投资项目的可持续性，如果项目不具有商业可持续性，债券的收益风险就存在不确定性。
“投资人在评价债券时会更多考虑收益风险点，如果能把绿色概念通过商业方式体现出来、建立商业可持续原则，自然会引导资金流向这个领域。”他称。
孙建坤指出，对投资人来说，如果绿色债券发行取得的收益主要来自政府补贴，能够持续的时间存在不确定性，将削弱投资的积极性；长远来看，如果一类项目越来越依靠政府获取收益，必然会导致此类产品过剩，如光伏行业一度因政府介入过多而陷入危机。
他并提到，现在的确有一些绿色、环保项目可能过多依赖政府扶持而生存，这种情况下，作为投资人看不到长期的可持续性，“能走多远不好说”。
中国央行在一季度货币政策执行报告中称，绿色金融发展将迎来新的机遇期，重点是要通过贴息、担保等方式推动绿色信贷，建立绿色产业基金，进一步发展绿色债券市场，创新绿色股票指数和相关的投资产品等。
自2015年底绿色债券市场正式启动以来，中国绿色债券发行量增长迅速。央行研究局首席经济学家马骏此前表示，今年前五个月申请获批的绿色债券超过1,000亿元人民币，已发行债券达到550亿元。（完）
(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
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