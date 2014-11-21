中国新能源汽车热潮引发泡沫担忧

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透广州11月20日（记者 Samuel Shen/Kazunori Takada） - 忘掉豪华车吧，想想新能源汽车。
2014年前十个月，受益于中国政府的补贴，中国电动汽车销量增加五倍。长期等待的繁荣来临，即使是金属贸易商和纯碱生产商这样的企业也在投资环保运输。
随着中国对豪华车的需求降温，本周的广州车展专门为新能源汽车举行了一个活动。但汽车行业担忧这轮热潮会加剧产能过剩的情况，导致新来者难以生存，即便有政府支持。
“中国新能源汽车市场非常大，”中国动力 副主席陈重振说道。
汤森路透的数据显示，陈重振在中国动力的持股超过11%。该公司今年放弃金属贸易，开始生产新能源巴士。该公司2006年在香港上市以来一直处于亏损状态，市值在4.4亿美元左右。
“中国拥有200万辆巴士。10%的市场份额也是很大的数量。”陈重振说道。尚不清楚电动汽车能替代多少正在服役的巴士，但中国作为全球最大的汽车市场，仍在吸引着新来者。
唐山三友化工 是一家纯碱生产商，市值19亿美元，3月进军新能源汽车领域。汽车零部件生产商万向钱潮 的母公司万向集团2月收购了破产的美国电动汽车厂商Fisker Automotive，此后万向钱潮的股价翻番。
对投资过度的担忧源于地方政府的电动巴士和电动汽车订单，而不是普通消费者。
咨询公司科尔尼（A.T. Kearney）今年早些时候的调查显示，尽管宝马 、奔驰、日产 和比亚迪 等公司都推出了电动汽车，但很多中国人并没有准备好购买电动汽车。
约54%的受访者表示，补贴不足以抵消其他方面的担忧。60%的消费者称，他们期待的最低续航距离为250公里，这远高于目前市场上大部分电动汽车的续航距离。
中国政府今年推出了一系列举措支持电动汽车，以对抗中国日益加剧的污染问题。
这些措施包括购车补贴、免征车辆购置税和用公共资金建设充电桩等。其他希望涉足新能源汽车的企业也注意到，中央政府以及88个新能源汽车试点城市的地方政府到2016年至少30%的汽车采购为新能源汽车。
但中国的行业政策之前出过问题。
2009年，中国向光伏发电行业提供大规模补贴，引发大量光伏项目上马。但结果相当差，尚德电力 和江西赛维 等知名企业相继倒下。
在造船业，政府鼓励的扩张结束后也有数百家中小造船企业濒临破产。
“如果政府一直补贴一个亏损的行业，这会带来很多问题，”瑞银汽车分析师指出。
中国动力等新来者也对供需失衡的可能性表示担忧。
“我看到很多人蜂拥进入这个行业，未来很多都会被淘汰。只有真正具有竞争力的才能存活下来。”陈重振说道。（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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