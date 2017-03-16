绿城今年将积极参与土地市场 预计下半年出现较好机会--高管

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月16日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)执行董事兼行政总裁曹舟南周四表示，今年将积极参与到重要城市的土地市场，但会谨慎落地，肯定不拿地王；鉴于目前调控在加码，开发商压力加大，对于自有现金充裕的绿城来说，预计下半年会出现较好的投资土地市场的机会。
他在中国指数研究院组织的论坛间隙接受采访称，开发商手里有子弹有钱的时候拼得你死我活，但在目前限购限贷、销售政策控制的情况下，估计很多开发商到今年下半年会有压力，对于有准备的企业来讲反而是个投资好机会。
“今年安排的投资量很大，原来以为今年一季度是比较好的投资机会，但现在看来可能要等到下半年。”曹舟南表示。
他指出，去年上半年可以配资拿地，今年再好的地都没法配资了，现在如果没有60-100亿元人民币的现金投资能力，就只能退出一线城市；没有35-50亿的投资能力，就退出二线城市。开发商还是要依靠销售等内源性现金流。
对于今年的融资成本，他估计和去年差不多，可能略微增加，毕竟整体资金成本在上升。
曹舟南强调，今年房地产市场在去投资去投机之后，成交量会下来，未来市场会更注重自住。房企需要静下心来，不能浮躁，“好好做产品，这是正道，别无它路。”
中国房地产投资今年前两月仍保持较快增长，国家统计局数据显示，1-2月全国房地产开发投资同比增长8.9%，高于去年全年6.9%的投资同比增速。
路透今年2月的调查显示，接受调查的中国房地产开发商多数计划在2017年扩大土地投资，无畏土地价格创纪录新高以及政府紧缩措施，寻求扩大其市场份额。（完）
(发稿 宿泱韫/陈亚雯; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。