绿城今年将积极参与土地市场 预计下半年出现较好机会--高管

路透北京3月16日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)执行董事兼行政总裁曹舟南周四表示，今年将积极参与到重要城市的土地市场，但会谨慎落地，肯定不拿地王；鉴于目前调控在加码，开发商压力加大，对于自有现金充裕的绿城来说，预计下半年会出现较好的投资土地市场的机会。

他在中国指数研究院组织的论坛间隙接受采访称，开发商手里有子弹有钱的时候拼得你死我活，但在目前限购限贷、销售政策控制的情况下，估计很多开发商到今年下半年会有压力，对于有准备的企业来讲反而是个投资好机会。

“今年安排的投资量很大，原来以为今年一季度是比较好的投资机会，但现在看来可能要等到下半年。”曹舟南表示。

他指出，去年上半年可以配资拿地，今年再好的地都没法配资了，现在如果没有60-100亿元人民币的现金投资能力，就只能退出一线城市；没有35-50亿的投资能力，就退出二线城市。开发商还是要依靠销售等内源性现金流。

对于今年的融资成本，他估计和去年差不多，可能略微增加，毕竟整体资金成本在上升。

曹舟南强调，今年房地产市场在去投资去投机之后，成交量会下来，未来市场会更注重自住。房企需要静下心来，不能浮躁，“好好做产品，这是正道，别无它路。”

中国房地产投资今年前两月仍保持较快增长，国家统计局数据显示，1-2月全国房地产开发投资同比增长8.9%，高于去年全年6.9%的投资同比增速。

路透今年2月的调查显示，接受调查的中国房地产开发商多数计划在2017年扩大土地投资，无畏土地价格创纪录新高以及政府紧缩措施，寻求扩大其市场份额。（完）