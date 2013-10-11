绿地集团收购美国房地产项目 总投资逾50亿美元

路透上海10月11日 - 中国大型房地产企业绿地集团海外拓展再下一城，公司周五宣布，其与Forest City (FCEa.N)旗下子公司Forest City Ratner Companies近日签署谅解备忘录，双方将成立合资公司，并收购后者拥有的布鲁克林大西洋广场地产项目，总投资预计将超过50亿美元。

绿地新闻稿称，合资公司中绿地集团将持有70%股权。上述项目是纽约20年来最大规模房地产单体项目，同时也是中国房企迄今为止在美最大投资。

绿地集团董事长、总裁张玉良表示，“绿地看好美国市场，美国经济正在复苏，市场流动性充裕，回报率稳定，房地产发展前景总体乐观。”

他还指出，“绿地的国际化不做财务投资者，而是坚持做开发商、运营商，通过自主经营来培育自己的国际化精英团队，唯有这样才能成就真正的世界级企业。”

据新闻稿介绍，根据此次签署的备忘录，项目位于纽约市布鲁克林区中心东南角，至曼哈顿华尔街仅需10分钟地铁车程。项目规划总建筑面积近60万平方米，规划建设以中高档公寓住宅为主的综合社区，住宅产品租售各半。

项目一期有两栋公寓已完成所有审批程序，随时可开工，首期剩余地块预计明年初获得审批并开工，计划分两期开发，首期项目开发周期为4-5年。绿地此次投建的住宅项目不仅将面向中国投资者及移民群体，同时也瞄准了整个曼哈顿白领群体。

7月绿地集团曾宣布，投资10亿美元收购美国洛杉矶中心区大都会项目。目前，绿地集团在海外市场已成功进驻四大洲六个国家九座城市。

据易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，前三季绿地集团国内房产销售额达1,012亿元人民币，同比增长40%，坐稳国内第二大房地产企业位置。其子公司绿地香港(0337.HK)今日宣布，将向专业投资者发行7亿美元三年期债券，募集资本将用于现有债务再融资、拨支现有及新增物业项目等。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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